Coronavirus: Sala scrive a Fontana, disponibile a costruire insieme condizioni per uscire da emergenza

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato pochi minuti fa una lettera al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per "ribadirgli la propria collaborazione" in vista della riapertura. Lo ha fatto sapere il primo cittadino intervenendo al Consiglio comunale convocato in modalità telematica. "Milano e la Lombardia - si legge nella lettera che Sala ha inviato a Fontana - stanno vivendo momenti difficili e al tempo stesso cruciali per il loro futuro. Pur confermando le critiche che ho mosso a Regione Lombardia relativamente all'idea di 'riapertura' del 4 maggio, intendo manifestarti e confermarti la disponibilità mia e dell'amministrazione comunale a collaborare, a partire da subito, per costruire insieme le condizioni necessarie alla gestione della crisi e all'uscita dall'emergenza". "Gli enti di cui siamo responsabili - prosegue la missiva del sindaco - hanno sempre trovato il modo di collaborare per il bene superiore dei cittadini della nostra terra. A maggior ragione la gestione della pandemia richiede che si mettano in comune le nostre migliori risorse per affrontare temi che riguardano l'intera vita sociale, economica, culturale e assistenziale dei nostri territori". "Ti ribadisco quindi la mia disponibilità e a condividere un percorso chiaro di pianificazione per permettere il ritorno al lavoro dei nostri cittadini", conclude il primo cittadino.(Rem)