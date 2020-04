© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia fornirà all'Italia 30 mila mascherine per il contrasto al coronavirus, oltre a materiale per la disinfezione. Lo ha reso noto la delegazione estone presso la Nato. Il paese del Baltico ha inoltre effettuato una donazione da 100 mila euro alla Croce Rossa internazionale per la lotta al Covid-19 in Italia. "La solidarietà in questi tempi è cruciale", si legge nel tweet della delegazione estone.(Res)