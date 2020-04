Coronavirus: Di Maio, alleanza internazionale per trovare vaccino sotto egida Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessaria “un’alleanza internazionale" per trovare un vaccino contro il coronavirus sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante un’intervista rilasciata all’emittente televisiva “France24”. "Ho parlato con il segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres) per informarlo di una proposta italiana: la creazione di una grande alleanza internazionale per il vaccino contro il coronavirus. Sappiamo che se vogliamo tornare a una vita normale, noi abbiamo bisogno di un vaccino (..) Dobbiamo accelerare la scoperta del vaccino, nonché la sua distribuzione, e dobbiamo farlo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Antonio Guterres è d'accordo su questo punto”, ha affermato Di Maio auspicando che l’Unione europea, in questa fase, sia in grado di essere "all'altezza di questa sfida storica".(Frp)