25 aprile: Anpi Roma, giornata di eventi web per 75esimo anniversario della liberazione

- L'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) di Roma rende noto il programma delle attività online per il giorno del 25 aprile. Attraverso i canali social dell'Anpi Roma si potrà assistere alle 10 a una conferenza sulla storia del 25 aprile, con Davide Conti e a cura di Milena Fiore; alle 11 ci sarà il contributo delle artiste e degli artisti di Porta San Paolo in un appuntamento dal titolo "Arte e musica della liberazione"; alle 12 il presidente dell'Anpi di Roma, Fabrizio De Sanctis, insieme alle associazioni della resistenza e alle istituzioni celebreranno il 75esimo anniversario della liberazione. Alle 14 sarà il momento di "Solidarietà, diritti e libertà", un incontro con i contributi delle organizzazioni sociali; alle 15 dalle case i partecipanti si uniranno virtualmente in coro, cantando le canzoni della resistenza ed esponendo bandiere tricolori alla finestra. Alle 16 è il turno di "La memoria batte nel cuore delle donne", pensieri e letture di partigiane e madri costituenti realizzato dal coordinamento donne dell'Anpidi Roma, a cura di Fabiomassimo Lozzi e Livia Pugliese. Si chiude alle 17 con il saluto delle sezioni Anpi di Roma e provincia per la festa della liberazione, a cura di Alice Ciangottini, nell'ambito dell'evento virtuale "Viva il 25 aprile".(Com)