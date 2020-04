Usa: "Nyt" contro Trump, su coronavirus l'Oms ha agito meglio delle autorità nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur utilizzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come “capro espiatorio”, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha agito in risposta alla pandemia di coronavirus in maniera più pronta ed efficace della maggior parte delle autorità nazionali. Lo scrive oggi il “New York Times” in un articolo che s’inserisce nel pieno della polemica tra il capo della Casa Bianca e il direttore generale dell’Oms, l’ex ministro degli Esteri etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trump ha annunciato due giorni fa la sospensione dei fondi Usa per l’agenzia dell’Onu, accusata di “sinocentrismo” e criticata per la lentezza nel lanciare l’allarme globale sul coronavirus. Tuttavia, il “New York Times” ricorda come sin dallo scorso 22 gennaio, due giorni dopo le prime ammissioni dalla Cina sulla pericolosità del virus originato a Wuhan, il direttore dell’Oms abbia detto al mondo che l’epidemia andava presa sul serio. Il giorno dopo, a causa delle divisioni interne ai suoi esperti e senza alcuna prova della diffusione del virus fuori dalla Cina, l’organizzazione si sarebbe rifiutata di dichiarare una emergenza sanitaria globale, rivedendo la propria posizione la settimana successiva. (segue) (Nys)