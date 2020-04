Usa: "Nyt" contro Trump, su coronavirus l'Oms ha agito meglio delle autorità nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con informazioni limitate e in costante evoluzione – valuta il maggiore quotidiano statunitense - l’Oms ha mostrato una pronta e ferma determinazione a trattare il contagio come la minaccia che effettivamente sarebbe diventata, cercando di convincere chiunque a fare lo stesso. Allo stesso modo, l’organizzazione ha ripetutamente elogiato la Cina, agendo e parlando con la cautela politica necessaria a un organismo delle Nazioni Unite che gode di poche risorse e che non è in grado di lavorare senza cooperazione internazionale”. L’Oms, insomma, avrebbe “agito con molta più oculatezza e velocità di tanti governi nazionali, certamente più di quanto abbia fatto in occasione di precedenti epidemie. E, nonostante abbia commesso degli errori, vi sono poche prove per attribuire all’organizzazione la responsabilità del disastro che ha travolto l’Europa prima e gli Stati Uniti poi”, fa notare il "Nyt". (Nys)