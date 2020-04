Lombardia: Anelli (Lega): "Per il Pd è la giornata delle gaffes, su cassa integrazione Regione garantisce 100mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella stessa giornata in cui il Sindaco di Milano viene clamorosamente smentito dall'Istituto Sacco sulla realizzazione di fantomatici test, il Pd continua a collezionare strafalcioni mettendo in discussione l'anticipo della cassa integrazione disposto da Regione Lombardia. Un'altra gaffe del Pd, che ignora che già da ieri più di centomila lavoratori lombardi possono accedere ai fondi contattando la propria banca". lo afferma Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale. "Una misura, quella promossa da Regione, che interessa 31.322 aziende lombarde, per un totale di 82.162 lavoratori (solo per la cassa integrazione in deroga), a cui si aggiungono almeno altre 50mila pratiche in lavorazione - spiega Anelli - tutti i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e in deroga potranno beneficiare dell’anticipo garantito da Regione Lombardia: gli interessati possono già richiederlo alla propria banca presentando la comunicazione ricevuta dal datore di lavoro". (Com)