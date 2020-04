Coronavirus: Di Maio, aiuti internazionali non modificano alleanze dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' impensabile che gli aiuti internazionali ricevuti dai paesi partner nell'emergenza coronavirus possano in qualche modo cambiare il quadro delle alleanze alla quale l'Italia appartiene. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando nel corso dell'audizione congiunta delle commissione Esteri di Senato e Camera. Il ministro degli Esteri ha sottolineato infatti che si tratta di una solidarietà trasversale, arrivata da tantissimi paesi. Tra i casi citati dal ministro la Germania, che ha effettuato 22 trasferimenti di pazienti affetti da Covid-19 mettendo a disposizione 85 posti di terapia intensiva e la Francia che ha donato un milione di mascherine. Il ministro degli Esteri ha inoltre ricordato i 17,9 milioni di euro di aiuti dagli Stati Uniti, sottolineando in particolare l'azione legata all'allestimento dell'ospedale da campo a Cremona, e "tra gli aiuti più consistenti" quelli provenienti dalla Cina. Inoltre il titolare della Farnesina ha citato anche i 5 voli umanitari dalla Russia, più un cargo partito dalla Federazione con ulteriori ventilatori "atteso nelle prossime settimane". Di Maio ha anche evidenziato l'impegno della Nato a sostegno dell'emergenza coronavirus in Italia: un primo risultato di ciò sono state le 10 mila tute protettive dalla Repubblica Ceca, a cui hanno seguito gli aiuti arrivati dalla Turchia. Si tratta, ha concluso Di Maio, "di una dimostrazione di solidarietà che no dimenticheremo". (Pav)