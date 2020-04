Casa: Vincenzi (Pd), bene interventi programmati per immobili Ater di Guidonia e Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio, in una nota esprime "grande soddisfazione per la notizia della consegna, da parte della Regione Lazio, dei lavori relativi all'appalto di recupero, razionalizzazione e efficientamento energetico degli immobili Ater in via Lago delle Colonnelle, 9-11, a Tivoli". "I lavori, per 450mila euro e con una durata di circa quattro mesi - aggiunge l'esponente Pd - riguardano vari interventi di razionalizzazione e risparmio energetico, come l'inserimento del cappotto termico nelle facciate, la sostituzione degli infissi, un impianto fotovoltaico per le parti comuni, l'isolamento termico delle coperture, un sistema di accumulo per riutilizzo delle acque piovane e la sostituzione dell'illuminazione delle parti comuni con luci Led. Via Lago delle Colonnelle si inserisce in un complesso di interventi di riqualificazione voluti dalla Regione Lazio per l'intero territorio dei Comuni di Tivoli e del Comune di Guidonia Montecelio e finanziati per più di 4milioni di euro complessivamente. Un investimento di risorse importante, necessario e utile per adeguare gli immobili agli attuali standard energetici e migliorare il comfort e la vivibilità dei nostri cittadini", conclude Vincenzi. (Com)