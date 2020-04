© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala si dimetta. Con la smentita dell'Ospedale Sacco sui test per i conducenti Atm - annunciati ma inesistenti - il sindaco di Milano non ha rimediato solo una figuraccia, ha raccontato l'ennesima balla sulla pelle dei milanesi. Imperdonabile". Lo afferma in una nota il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti. (Com)