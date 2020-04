Infrastrutture: Calandrini (Fd'I), governo chiarisca su destino autostrada Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, relativamente all'autostrada Roma-Latina, in una nota dichiara: "Leggo sulla stampa in questi giorni che il governo avrebbe inserito la Roma-Latina tra le 26 opere a cui assegnare un commissario straordinario con l’obiettivo di facilitare l’apertura dei cantieri. Se ciò fosse vero non potrei che essere soddisfatto e al contempo sorpreso, considerando che il M5s, azionista di maggioranza di questo Esecutivo, ha sempre avversato la Roma-Latina a tutti i livelli istituzionali". "Devo dedurre che gli esponenti pentastellati - aggiunge Calandrini - abbiano cambiato idea, finalmente. Tuttavia purtroppo sono costretto a ragionare su indiscrezioni visto che del decreto contenente queste misure al momento non c’è neppure l’ombra, e tali indiscrezioni non mi lasciano affatto sereno. Leggo, infatti, su Il Sole 24 Ore della Roma-Latina come un’opera da finanziare con 1,5 miliardi di euro. Ma l’intera infrastruttura che comprende anche la bretella Cisterna-Valmontone e le opere connesse, ha un importo che da bando di gara è pari a 2,7 miliardi di euro. Mentre 1,5 miliardi è proprio il valore del solo tratto Roma-Latina, e questo dunque comporterebbe l’esclusione della Cisterna-Valmontone". (segue) (Com)