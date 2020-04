Coronavirus: Di Maio, rimpatrio connazionali frutto di "impegno corale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti per il rimpatrio dei connazionali all'estero sono frutto di un "impegno corale", fondato anche sulla collaborazione tra la Farnesina e il ministero dell'Interno. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando durante l'audizione congiunta delle commissioni Esteri di Senato e Camera. Secondo Di Maio, la priorità è stata facilitare il rientro in Italia delle persone ammalate. "Abbiamo riportato a casa moltissimi turisti, ma anche molti studenti", ha aggiunto Di Maio, citando in particolare il caso dei 1.105 studenti iscritti al programma Intercultura. Riguardo i 120 ragazzi italiani rimasti ancora ad Orlando, negli Usa, Di Maio ha assicurato che "è in programmazione per domenica prossima un volo" per il loro rientro. Come evidenziato dal ministro, il lavoro dell'Italia è stato riconosciuto ed apprezzato dall'Ue. (Pav)