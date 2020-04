Coronavirus: Di Maio, dalla diplomazia sostegno decisivo in reperimento materiale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle priorità della Farnesina nell'emergenza coronavirus è stata quella di sostenere l'azione volta al reperimento del materiale sanitario: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'audizione congiunta alle commissioni Esteri del Senato e della Camera. Secondo Di Maio, questa azione diplomatica ha mostrato "l'utilità" di aver attribuito alla Farnesina competenze relative al commercio estero. Il ministro degli Esteri ha elogiato "l'intensa attività diplomatica" grazie alla quale è stato possibile sbloccare numerosi casi, facendo arrivare in Italia il materiale sanitario necessario per la lotta al coronavirus: Brasile, Egitto, Marocco, Giappone, Romania, Slovenia e Ucraina, alcuni dei paesi con i quali si è dovuto intervenire per superare un iniziale stallo come ricordato dal ministro nel corso dell'audizione.(Pav)