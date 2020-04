Albania: coronavirus, fino a 8 ani di carcere per chi non rispetta misure di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento albanese si è riunito oggi in seduta straordinaria per approvare alcuni interventi proposti dal governo del premier Edi Rama quale parte delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus. Al centro dei dibattiti in aula dove i deputati si sono seduti a distanza di sicurezza uno dall'altro, con le mascherine indosso, sono state le modifiche al codice penale per chi non rispetta le restrizioni adottate in situazioni di emergenza o di pandemia. Previste sanzioni che partono da multe fino alla reclusione. La violazione della quarantena verrà punita dai 2 fino a 3 anni di reclusione. Chi invece, sa di essere contagiato e consapevolmente commette azioni che possono provocare il decesso di altre persone, la condanna prevista è da 3 fino a 8 anni di reclusione. La maggioranza aveva proposto inizialmente sanzioni più dure, contestate dalle organizzazioni della società civile albanese e quelle per la tutela dei diritti dell'uomo. (segue) (Alt)