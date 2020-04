Malawi: coronavirus, personale sanitario in sciopero per carenza operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli infermieri del Malawi hanno proclamato uno sciopero del personale per protestare contro le mancate assunzioni di operatori sanitari promesse dal governo per affrontare l'emergenza coronavirus. Come riferito con immagini e video dal sito di informazione locale "Times 360 Malawi", gli infermieri hanno manifestato oggi davanti al Queen Elizabeth Central Hospital della città meridionale di Blantyre, contestando inoltre la carenza di attrezzature per curare i pazienti affetti da Covid-19. il governo aveva promesso di recente l'assunzione di 2mila operatori sanitari. Nel paese, dove il presidente Peter Mutharika ha disposto un blocco delle attività di 21 giorni come misura di contenimento al contagio, sono stati confermati 16 casi di contagio e due decessi per coronavirus. (Res)