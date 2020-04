Ue: Lagarde, banche zonaeuro più solide in posizioni patrimoniali e liquidità rispetto a 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli sforzi compiuti dopo la crisi finanziaria globale, le banche dell'area dell'euro hanno ora posizioni patrimoniali e di liquidità "più solide rispetto al 2008", con una capacità sufficiente per assorbire le perdite sui prestiti simili a quelle osservate a seguito di quella crisi. Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in occasione della 41ma riunione del Comitato monetario e finanziario internazionale. Lagarde ha spiegato che la Bce, insieme alle autorità nazionali, ha adottato misure di vigilanza e macroprudenziali per migliorare la capacità del settore bancario della zonaeuro di assorbire le perdite e fornire il sostegno necessario all'economia reale. Lagarde ha spiegato che ci sarà un esonero di capitale di 120 miliardi di euro che consentirà alle banche di finanziare prestiti a famiglie, piccole imprese e clienti aziendali. "Attraverso il rilascio di riserve di capitale anticicliche, riserve di rischio sistemiche e riserve per istituzioni di rilevanza sistemica, le misure macroprudenziali stanno contribuendo a 22 miliardi di euro di capitale", ha spiegato. (segue) (Beb)