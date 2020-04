Ue: Lagarde, banche zonaeuro più solide in posizioni patrimoniali e liquidità rispetto a 2008 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche raccomandato alle banche di non pagare dividendi né di riacquistare azioni fino almeno all'ottobre 2020, una mossa che conserverà circa 30 miliardi di euro di capitale. Le misure attuali implicano l'utilizzo della flessibilità integrata nel quadro esistente al fine di aiutare il settore bancario a superare queste difficili circostanze economiche", ha aggiunto. Lagarde ha sottolineato che la Bce resta impegnata a dare piena attuazione agli standard di Basilea secondo il calendario rivisto. "Non stiamo affatto facendo un passo indietro sui progressi nel rafforzamento del quadro normativo e di vigilanza che è stato fatto dalla precedente crisi finanziaria. Per quanto riguarda le azioni future, la Bce monitora costantemente gli sviluppi, anche dal punto di vista macroprudenziale, e valuta la necessità di ulteriori passaggi, incluso l'ulteriore rilascio di buffer o misure a supporto della loro usabilità", ha proseguito. Inoltre, la Bce continua a monitorare da vicino le istituzioni finanziarie non bancarie e, in questo, alcuni fondi di investimento "hanno registrato deflussi significativi dallo scoppio della volatilità del mercato", ma "le recenti azioni politiche della Bce hanno contribuito a migliorare le condizioni". (segue) (Beb)