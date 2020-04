Ue: Lagarde, banche zonaeuro più solide in posizioni patrimoniali e liquidità rispetto a 2008 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le risposte europee, Lagarde ha sottolineato che le politiche fiscali e strutturali dovrebbero essere "mirate a rafforzare la capacità dei paesi europei di affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e di sostenere la successiva ripresa economica". In questo senso, la Bce accoglie con favore le iniziative già prese dai governi e dalle istituzioni europee per garantire risorse sanitarie sufficienti e fornire sostegno alle aziende e ai dipendenti interessati. "Ciò contribuirà a garantire l'occupazione e salvaguardare la sopravvivenza delle imprese produttive. Accogliamo con favore anche la fornitura di garanzie di credito. Tali azioni dovrebbero contribuire a integrare e rafforzare le misure di politica monetaria senza precedenti adottate dal Consiglio direttivo della Bce in risposta alla crisi", ha aggiunto. (segue) (Beb)