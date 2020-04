Ue: Lagarde, banche zonaeuro più solide in posizioni patrimoniali e liquidità rispetto a 2008 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Man mano che le autorità nazionali prendono le misure necessarie per combattere la pandemia, la cooperazione globale e la condivisione delle risorse tra le nazioni "rimangono vitali", secondo la presidente della Bce. "Affrontare le perturbazioni del commercio internazionale, preservare l'apertura commerciale e assicurare il flusso di forniture mediche vitali e altri beni e servizi attraverso le frontiere è di fondamentale importanza nel contribuire a contenere le ricadute economiche dell'epidemia", ha detto. "Ulteriori sforzi internazionali saranno necessari per contrastare le conseguenze dello scoppio e della diffusione del coronavirus. La Bce sostiene le misure di risposta alle crisi da parte del Fmi, in particolare gli adeguamenti del suo kit di strumenti di prestito di emergenza e la creazione di una linea di liquidità a breve termine per i paesi con fondamentali macroeconomici solidi. Siamo inoltre aperti a esplorare una possibile nuova assegnazione di diritti speciali di prelievo (Dsp) per tutti i membri del Fmi. Il pacchetto di ottobre 2019 sulle risorse dell'Fmi deve essere attuato rapidamente per contribuire a mantenere la capacità di prestito dell'Fmi di un trilione di dollari", ha spiegato. (segue) (Beb)