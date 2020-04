Ue: Lagarde, banche zonaeuro più solide in posizioni patrimoniali e liquidità rispetto a 2008 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali banche centrali, compresa la Bce, hanno intrapreso "azioni coordinate per migliorare l'offerta di liquidità in dollari Usa". La Bce ha inoltre concordato di scambiare "accordi di linea con alcune banche centrali dell'Ue per fornire liquidità in euro e sta valutando ulteriori richieste di linee di swap che forniscono euro in linea con il suo mandato". Per il futuro, "la comunità internazionale dovrà cooperare da vicino, apprendere gli uni dagli altri in merito all'efficacia delle varie risposte politiche, condividere informazioni e coordinare le azioni politiche, anche quando si adottano misure di contenimento", ha concluso Lagarde. (Beb)