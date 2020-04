Russia-Germania: colloquio telefonico fra ministri Esteri, focus su Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Francia e Germania, Sergej Lavrov ed Heiko Maas, hanno avuto oggi una chiamata in videoconferenza. I due hanno concordato telefonicamente di tenere conto della situazione globale in vista della preparazione della videoconferenza del Formato Normandia (Russia, Germania, Francia, Ucraina) a livello di ministri degli Esteri. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri russo in una nota. La conversazione si è svolta su iniziativa della parte tedesca. I ministri si sono scambiati opinioni sulla situazione in merito al conflitto nel Donbass, sottolineando l'importanza di incoraggiare le parti a dare piena attuazione agli accordi raggiunti e di metterli in pratica attraverso il meccanismo dei gruppi di contatto. Il ministero russo ha aggiunto che Lavrov ha attirato l'attenzione "su esempi specifici di azioni non costruttive da parte delle autorità di Kiev, che impediscono la piena attuazione della serie di misure di Minsk". (segue) (Rum)