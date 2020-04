Coronavirus: Comazzi (FI), Sala faccia meno dirette social e si occupi dei milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per sopperire alla crisi di visibilità che lo tormenta da mesi il sindaco Sala, anziché occuparsi dei cittadini, accusa la Regione di parlare per slogan. Al primo cittadino chiediamo di lavorare di più e parlare meno, per evitare brutte figure” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Il nostro consiglio - continua - avrebbe risparmiato al sindaco la gaffe di oggi, con il direttore generale dell’ospedale Sacco costretto a smentire l’accordo tra il Comune e la sua struttura per la realizzazione dei test sierologici per i conducenti Atm. Negli ultimi mesi - conclude l’azzurro - le esternazioni sui social non hanno portato bene al primo cittadino. Anziché cercare i titoli di giornale, Sala si preoccupi di amministrare la città aumentando i controlli, distribuendo mascherine ai cittadini e sollecitando i suoi colleghi del Governo a occuparsi della Lombardia”. (Com)