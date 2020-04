Ue-Corea del Sud: colloquio tra Borrell e ministro Esteri Kang, focus su Covid-19 e agenda bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto oggi una telefonata con il ministro degli Esteri della Repubblica di Corea, Kang Kyung-hwa, per discutere gli sforzi per combattere la pandemia globale di coronavirus e rivedere il partenariato bilaterale tra Bruxelles e Seul. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna, che ha spiegato che Borrell e il ministro Kang hanno convenuto che l'epidemia di coronavirus è una crisi globale, che richiede una forte risposta multilaterale per impedire la diffusione del virus e per affrontare il suo impatto socioeconomico. In tale contesto, Borrell ha espresso il proprio apprezzamento per i passi positivi compiuti dalla Repubblica di Corea per rallentare la diffusione del coronavirus nel paese. Ha presentato la serie completa di azioni intraprese dall'Ue per affrontare la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali immediate, sia all'interno dell'Unione europea che oltre i suoi confini. Borrell e Kang hanno convenuto che è essenziale sostenere le popolazioni e i paesi più vulnerabili nella risposta alla pandemia. In questo, è stato ricordato che l'Ue, le istituzioni finanziarie europee e gli Stati membri dell'Ue hanno impegnato un pacchetto da 20 miliardi di euro a tal fine. Borrell e Kang hanno inoltre discusso dell'agenda bilaterale Ue-Repubblica di Corea nel 2020. Il Seae ricorda che l'Ue e la Repubblica di Corea sono partner strategici e affini, che hanno in programma di tenere il loro prossimo vertice in un futuro vicino. L'Alto rappresentante ha espresso la sua aspettativa che il prossimo vertice consenta all'Ue e alla Repubblica di Corea di portare avanti i loro lavori congiunti su questioni di interesse comune. (Beb)