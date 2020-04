Coronavirus: Di Maio, dall'Ue passi ancora non sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza del coronavirus ha evidenziato l'esigenza della solidarietà europea e del coordinamento globale: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando nell'audizione congiunta delle commissione Esteri di Senato e Camera. "Di fronte a sfide globali occorrono risposte globali", ha dichiarato Di Maio, osservando che bisognerebbe "iniziare a casa nostra": secondo il ministro, infatti, l'Ue ha fatto passi avanti ma ancora "non sufficienti in quantità e qualità". Secondo Di Maio, l'emergenza coronavirus ha confermato la necessità improcrastinabile di "superare i miopi egoismi internazionali" e che "l'Europa deve rispondere presente". Solidarietà europea e coordinamento globale, secondo il ministro, sono le chiavi per fermare la diffusione del virus. Di Maio ha detto di aver proposto al segretario generale Onu, Antonio Guterres, la creazione di un'alleanza internazionale per il vaccino contro il coronavirus. (Vap)