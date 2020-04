Coronavirus: sindaco Sala, test su autisti Atm non sono validati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test sierologici per verificare la presenza di anticorpi a Covid-19 a cui verranno sottoposti gli autisti di Atm non sono validati, ma verranno svolti sotto la responsabilità congiunta del Comune di Milano e dell'Università Statale. Lo ha precisato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo al Consiglio comunale convocato con modalità telematica. "Confermando che con Galli, con il cappello dell'università - poco cambia - noi partiremo con il test sugli autisti Atm, è chiaro che questi non sono test validati, perché ad oggi non ci sono test validati. Ciò nonostante, con la responsabilità congiunta dell'università degli Studi di Milano, e ne ho parlato con il rettore Franzini lunedì, e del Comune di Milano, noi partiremo e cominceremo a fare questi test, ma stiamo parlando di persone al nostro interno", ha detto Sala. "Io - ha proseguito - non posso pensare domani di coinvolgere dei cittadini con un test che non è validato. Ora la domanda precisa è: quanti saranno i milanesi che saranno soggetti a test sierologico per il 4 maggio?". (Rem)