Pa: Dadone, imprimere spinta potente e decisa a digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel rispondere in Aula, alla Camera dei deputati, ad una interpellanza urgente del Partito democratico sui temi della semplificazione amministrativa, in vista della ripresa delle attività economiche, ha affermato che "le politiche di semplificazione che si intende condurre trovano loro fondamento sulle seguenti azioni: ridurre lo scarto temporale tra l’emanazione della norma e sua efficacia tramite provvedimenti attuativi (tempistiche per l’operatività, modalità di accesso, modulistica, eccetera); assicurare la massima velocità di accesso ai benefici, attraverso un sistema definito di controlli ex post dei requisiti; per gli operatori economici commisurare gli oneri burocratici alle attività esercitate ed alla loro grandezza". L'esponente dell'esecutivo del Movimento cinque stelle ha poi spiegato: "In via immediata e con ripercussioni di tipo sistemico, si intende intervenire sul cosiddetto 'once only', un principio vigente nel nostro ordinamento da molto tempo ma evidentemente ancora inapplicato. Le Pubbliche amministrazioni non devono più chiedere al cittadino e all’impresa dati e documenti che già possiedono o possono reperire da altre Pubbliche amministrazioni". (segue) (Rin)