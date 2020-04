Pa: Dadone, imprimere spinta potente e decisa a digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Dadone, "tale intervento trova la sua cornice nella costruzione di un’amministrazione digitale ed interconnessa: questo vuol dire - ha aggiunto - garantire ai cittadini e alle imprese la possibilità di svolgere le pratiche a distanza, imprimendo una spinta potente e decisa alla digitalizzazione delle Pa, vero catalizzatore per la riorganizzazione dei processi, la semplificazione e l’omogeneizzazione della modulistica; fermo restando il diritto per l’utente di ricevere assistenza sulla pratica di proprio interesse e, quando è necessario, ad un ricevimento 'dal vivo' su appuntamento. In sostanza, si tratta di garantire il diritto all’accesso multicanale ai servizi e agli uffici alla Pa". (segue) (Rin)