Sanità: Foglio (Lega), chiude Ppi ospedale Cto della Garbatella, Regione Lazio chiarisca

- "Abbiamo preso atto della decisione assunta dalla Regione Lazio di chiudere il Punto di primo intervento al Cto della Garbatella". A darne notizia, in una nota, il consigliere della Lega al Municipio Roma VIII e membro del direttivo romano del partito, Simone Foglio. "È il momento della responsabilità e quindi non vogliamo polemizzare ma fare chiarezza: auspichiamo che una decisione così importante come la chiusura del Ppi al Cto sia stata concordata e condivisa con il Municipio - afferma il consigliere -. Sarebbe infatti molto grave il contrario, ossia che in un momento così difficile e in piena emergenza, venga adottato un provvedimento del genere senza una adeguata comunicazione ai cittadini e al territorio. Avevamo svolto nei mesi scorsi un complesso lavoro di coinvolgimento in commissione sanità alla Regione Lazio e discusso diversi atti in consiglio municipale, ma prendiamo purtroppo atto oggi che senza nessun confronto si chiude un servizio fondamentale dello storico ospedale di garbatella. Dopo la chiusura già avvenuta del Farmer’s market, si tratta - conclude Foglio - di un altro regalo per 'garbatella 100' ?". (Com)