Speciale scuola: assessore Viterbo, al via iscrizioni per trasporto scolastico per anno 2020-2021

- Sono partite le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, per l'anno 2020-2021 nel Comune di Viterbo. C'è tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare le domande. Lo comunica in una nota l'assessore all'Istruzione di Viterbo, Elpidio Micci. Destinatari, in via prioritaria, saranno gli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo del comune di Viterbo, in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel comune di Viterbo, dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale, a non meno di 1.000 metri dalla scuola di appartenenza, in zona sprovvista di servizio pubblico di linea, frequentanti la scuola più vicina alla propria abitazione. Per l'assegnazione dei posti disponibili sugli scuolabus - si legge nell'avviso - sarà data precedenza ai bambini seguiti dai servizi sociali e ai bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria che darà priorità ai bambini appartenenti a nuclei con quoziente familiare inferiore. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili sarà istituita una linea con un mezzo a loro dedicato. Non saranno prese in considerazione domande non compilate completamente e correttamente e che non siano accompagnate da copia del documento di riconoscimento. Per le domande di iscrizione è possibile reperire le indicazioni necessarie sul sito web del Comune di Viterbo. (Com)