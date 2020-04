Speciale scuola: De Cristofaro, possibile avvio a settembre con doppi turni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' più probabile ipotizzare un avvio della scuola a settembre. E' quanto ha detto il sottosegretario all'Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, intervenendo a 24Mattino su Radio 24. Il sottosegretario ha precisato come il ritorno sia possibile "laddove siano garantiti gli elementi di sicurezza imprescindibili". De Cristofaro, interrogato sulla eventualità di doppi turni per la ripartenza, ha aggiunto: "Non lo escludo. Abbiamo organizzato una task force che farà una serie di simulazioni. La priorità - ha detto ancora - è tornare a scuola perché la didattica a distanza ha dei limiti e la socialità è un elemento essenziale". (Rin)