Speciale scuola: Polonia, ministro Istruzione, istituti riapriranno solo quando la situazione sarà più sicura

- Gli alunni polacchi torneranno a scuola quando sarà sicuro per loro, per i docenti e per le famiglie. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione polacco, Dariusz Piontkowski, intervistato dall'agenzia di stampa "Pap". Le lezioni attualmente si svolgono da remoto. Quelle a scuola sono state sospese inizialmente dal 12 al 25 marzo, poi la sospensione è stata prolungata fino al 10 aprile e infine di nuovo estesa fino al 26 aprile. Sul futuro il ministro dice che "ovviamente dipende dalla situazione epidemiologica. Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per tornare a scuola. Può darsi che la sospensione delle lezioni dal vivo sia ulteriormente prolungata. Ad oggi non lo sappiamo ancora. In consultazione con il ministro della Salute, con l'Ispettorato sanitario centrale e ovviamente con il premier prenderemo una decisione prima del 26 aprile". (Vap)