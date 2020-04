Speciale scuola: Zingaretti, da Regione Lazio 6 milioni di euro per asili pubblici e privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, con due delibere di giunta, interviene con circa 6 milioni di euro complessivi a sostegno degli asili nido, sia pubblici o convenzionati sia privati accreditati ma non in convenzione, sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19. "Quella decisa dalla giunta regionale è un’altra misura concreta e immediata che abbiamo voluto prendere per sostenere gli asili nido costretti ad affrontare questa emergenza sanitaria ed economica -commenta in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio tutte queste attività, una volta terminata la fase più difficile, potranno riprendere più agevolmente il lavoro, senza il peso di bollette e affitti arretrati, ma anzi avranno anche la possibilità finanziaria di fare nuovi acquisti informatici e provvedere alla necessaria pulizia e sanificazione della struttura". (Com)