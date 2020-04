Speciale scuola: Anief, didattica a distanza è come quella in presenza, supplenti vanno confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le supplenze in caso di mancato ritorno del titolare vanno sempre attribuite, anche sino al prossimo 3 maggio, data di sospensione delle attività didattiche ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020. Lo scrive il sindacato della scuola Anief in un comunicato precisando che ciò vale anche "alla luce dell’obbligatorietà dell’attività a distanza sancita dal decreto dell’8 aprile 2020". A sottolinearlo, spiega Anief, è la rivista specializzata Orizzonte Scuola. "La nota 8615 del 5 aprile 2020 emessa dal ministero dell’Istruzione - commenta il presidente di Anief, Marcello Pacifico - ha ribadito che l’art. 121 del DL 18 “Cura Italia” vuole assicurare che gli incarichi di supplenza continuino a essere attribuiti per tutto il periodo di emergenza Covid-19". Il motivo "è quello di evitare che ci sia una riduzione dell’uso delle supplenze brevi e che i precari in servizio si trovino improvvisamente senza contratto, senza alcuna possibilità di tornare a lavorare. È bene ricordarlo” conclude Pacifico. (Rin)