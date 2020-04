© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i leader del G7 si incontrano nuovamente "per continuare gli sforzi per combattere la pandemia di Covid-19 e discutere i prossimi passi per ripristinare la salute, la sicurezza e la prosperità delle persone". Lo ha comunicato via Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha spiegato che "abbiamo bisogno di una risposta globale forte e coordinata a questa crisi umana ed economica". (Beb)