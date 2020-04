Coronavirus:De Rosa (M5s) emergenza sanitaria in Lombardia usata per passerelle politiche, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono due mesi che aspettavamo un'occasione di confronto. Come M5s abbiamo deciso di attivarci e di dare una mano, abbiamo cercato di stare fuori dalla polemica, perché in un'emergenza come questa è giusto remare tutti verso la stessa meta, e abbiamo mostrato un atteggiamento collaborativo, ma ora possiamo dire che abbiamo sbagliato”. Lo ha affermato il consigliere regionale del M5s lombardo Massimo De Rosa durante la seduta del Consiglio sui temi relativi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Il presidente Fontana – ha continuato De Rosa incalzando il Governatore - ha sbagliato, perché la Giunta ha scelto di puntare non sul lavoro di squadra e sull'aiuto tra Regioni, governo ed Europa, ma sulle passerelle politiche, in cui non si facevano parlare i tecnici”. “Si è deciso di lodare e glorificare il sistema sanitario lombardo, quando abbiamo il 10 per cento delle morti nel mondo e il 50 per cento dei morti in Italia” ha rimarcato De Rosa,evidenziando che “non siamo stati informati adeguatamente come consiglieri, si è deciso di fare un'operazione di marketing in Fiera e, in un momento in cui non c'erano strumenti e medici, di investire 20milioni di risorse in qualcosa che è servito a zero per il momento, quando quei soldi sarebbero potuti essere investiti in dispositivi di protezione individuale, che mancavano negli ospedali, e in ventilatori che mancavano nelle terapie intensive. Si è deciso di fare una grande conferenza stampa per l'inaugurazione di un ospedale che non era ancora finito”. (segue) (Rem)