Coronavirus:De Rosa (M5s) emergenza sanitaria in Lombardia usata per passerelle politiche, inaccettabile (2)

- “Abbiamo visto le sceneggiate dei sindaci della Lega – ha ricordato l'esponente pentastellato - quando dicevano che i bonus non stavano arrivando sul territorio, quando invece già si stava lavorando con l'anci. Tutto questo è già sufficiente a creare dei seri problemi alla gestione dell’emergenza”. De Rosa incalza poi la Giunta sul dibattito riguardo le zone rosse: "Avete iniziato a parlare di autonomia quando in ambito sanitario l'autonomia già l'avete. Avete detto che l'istituzione delle zone rosse era compito del Governo , quando avreste potuto farlo voi e assumervene la responsabilità, avete tergiversato e l'avete fatto sulla pelle e sulla salute dei cittadini. Siamo passati da non avere mascherine a distribuirne tre milioni, che vengono distribuite, chissà come mai, dai consiglieri comunali della Lega. Anche questa è una passerella politica”. “Nel merito del dibattito sulla gestione delle Rsa – ha spiegato De rosa - la commissione d'inchiesta non serve per accusare nessuno, ma per capire cosa non ha funzionato e cosa c'è da migliorare. A noi interessa capire cosa non è andato bene nel sistema e come possiamo risolverlo, non si stanno cercando capri espiatori. Questa è la mia risposta a chi dice che sono le opposizioni ad aver fatto polemica politica e a non aver voluto collaborare". "La risoluzione comunque è monca, non offre visioni alternative, noi abbiamo invece proposte concrete per mettere di nuovo al centro la sanità pubblica, la medicina del territorio, l’ambiente. Dichiarando che il 4 maggio si vuole ripartire, le famiglie sono andate in crisi. Se i genitori devono tornate tutti al lavoro non sanno come fare con i propri figli, perché i nonni sono soggetti fragili e quindi non si possono occupare dei nipoti, che non torneranno certo a scuola questo 4 maggio. Questa risoluzione di 50 pagine finirà in un cassetto perché non propone soluzioni concrete per il problema presente. Guarda ad un futuro a cui non siamo ancora pronti", ha concluso Il consigliere del M5S. (Rem)