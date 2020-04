Lombardia: Corecom promuove sito Orientaserie, da oggi online, per valutare le serie tv da vedere in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è online Orientaserie, il sito per conoscere e valutare le serie tv. L'iniziativa è nata da un’idea di Aiart (Associazione cittadini mediali) e realizzato in collaborazione con il master International screenwriting and production dell’Università Cattolica di Milano e con il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) della Lombardia. Il sito rappresenta una risorsa molto utile per tutti, in particolare per quei genitori ed educatori che vogliano documentarsi su un mondo nel quale gli adolescenti trascorrono ormai una buona parte del loro tempo libero. “Il mondo delle serie tv è in continua evoluzione e ricco di servizi e prodotti sempre nuovi, sui quali è ormai difficile rimanere aggiornati. Per questo – precisa Stefania Garassini, presidente Aiart Milano – si è ritenuto importante realizzare uno strumento di consultazione facile, documentato e affidabile”. “Il Corecom, da sempre impegnato nella tutela dei minori rispetto al settore dell’audiovisivo, – sottolinea la sua presidente Marianna Sala – aveva riscontrato una lacuna nel mondo delle serie tv, molto seguite dai giovani ma poco attenzionate dagli adulti di riferimento. Per questo, abbiamo subito aderito alla proposta di ricerca specifica sul tema, con l’obiettivo di aiutare famiglie, insegnanti e tutte le figure educative a capire, giudicare e scegliere nella molteplicità di offerta di serie tv, caratterizzata ormai spesso da realizzazioni di alto livello, incentrate su tematiche anche piuttosto impegnative quanto a contenuti e impianto narrativo, oltre che emotivamente complesse”. (segue) (com)