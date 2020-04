Lombardia: Corecom promuove sito Orientaserie, da oggi online, per valutare le serie tv da vedere in famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orientaserie ospita recensioni di critici ed esperti e promuove contenuti adatti alla visione in famiglia, offrendo tutte le informazioni necessarie per valutare i prodotti più popolari e poter così esprimere un primo giudizio fondato e credibile scegliendo in modo critico e consapevole cosa vedere. Le recensioni offrono un giudizio riassuntivo e un’analisi articolata, che prende in considerazione le varie stagioni di ogni serie. “Ci auguriamo che il sito diventi un punto di riferimento per tutti coloro che a vario titolo hanno a che fare con i ragazzi – conclude Armando Fumagalli, direttore del master Isp della Cattolica- Alcune serie tv oggi sono estremamente sofisticate, nel bene e nel male. Parlare con cognizione di causa dei personaggi e delle trame può essere l’inizio di un dialogo proficuo in famiglia, anche rispetto ai temi più difficili che normalmente passano sotto silenzio”. (com)