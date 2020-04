Infrastrutture: Ucraina, ministero istituirà commissione per valutazione progetti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture ucraino istituirà una commissione speciale per rivedere i progetti nazionali nel settore dei trasporti, della gestione delle strade e dei servizi postali. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero ucraino, ripreso dall’agenzia “Ukrinform”. “Il ministero delle Infrastrutture creerà un organo collegiale permanente, che in base alle raccomandazioni dell’Unione europea provvederà a rivedere, valutare e raccomandare progetti nell’ambito dei trasporti, della gestione delle strutture stradali e dei servizi postali”, ha detto il viceministro delle Infrastrutture per l’integrazione europea, Natalia Forsiuk. Il dicastero di Kiev insieme al programma internazionale “Assistenza alle autorità ucraine per il miglioramento del ciclo delle infrastrutture (Ipcm)” ha sviluppato delle raccomandazioni metodologiche che unificheranno l’approccio allo sviluppo dei progetti proposti, insieme a istruzioni per la valutazione e la selezione degli investimenti in ambito postale, dei trasporti e di manutenzione stradale. (Res)