Coronavirus: Fornaro (Leu), non possiamo sbagliare fase due, no fughe in avanti

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "non possiamo sbagliare la ripartenza, la cosiddetta fase due, perché in caso di errori l'onda di ritorno dei contagi rischierebbe di travolgere le strutture ospedaliere, dove medici, infermieri e operatori sociosanitari sono soggetti da settimane ad una pressione che giorno dopo giorno diventa insostenibile". In una nota il parlamentare di Leu esorta: "Nessuna fuga in avanti, quindi ogni livello istituzionale si muova in una cornice di scelte definite, come prevede la Costituzione, dal governo. Ripartire si può, ma uniti e responsabili e con al primo posto la tutela della salute degli italiani".(Com)