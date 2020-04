Coronavirus: Tripiedi (M5s), da Catalfo importanti chiarimenti su lavoro Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera, ringrazia in una nota a nome del M5s il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, "per la dettagliata informativa tenuta oggi nell'Aula di Montecitorio. Ci ha permesso di ribadire ancora una volta l'enorme portata di interventi a disposizione di 19 milioni di lavoratori che stanno affrontando le ripercussioni dell'emergenza coronavirus". Secondo il parlamentare, l'esponente dell'esecutivo "ha esposto in termini tecnici le criticità riscontrate dalla piattaforma informatica dell'Istituto a causa dell'enorme mole di domande arrivate contemporaneamente il primo aprile per gli ammortizzatori sociali, i vari bonus e i congedi previsti dal decreto Cura Italia. Ha inoltre ricordato i numerosi attacchi informatici subiti dall'Inps nelle scorse settimane". Tripiedi aggiunge: "L'Istituto è però intervenuto tempestivamente per risolvere questi problemi e per tutelare tutti i suoi utenti anche per quanto riguarda la privacy. L'Inps ha gestito e sta continuando a gestire in maniera completa, pur nell'emergenza, un flusso di richieste che non ha precedenti nella sua storia e i suoi operatori hanno lavorato 24 ore al giorno, anche nei festivi, per riportare in tempi brevi il portale al suo normale funzionamento. Ogni polemica rivolta nei confronti del suo presidente è da considerarsi assolutamente strumentale". (segue) (Com)