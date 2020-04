Coronavirus: Tripiedi (M5s), da Catalfo importanti chiarimenti su lavoro Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tripiedi prosegue sostenendo che "a testimoniare che il processo di accoglimento e valutazione delle domande è andato avanti, ci sono i dati: finora sono arrivate all'Inps 4,7 milioni di domande per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia, per più di 8,8 milioni di beneficiari. Stanno arrivando anche i decreti delle regioni per la cassa integrazione in deroga e presto saranno assegnate tutte le risorse per tutelare tutti i lavoratori. E' bene comunque ricordare", continua il deputato pentastellato, "che l'Inps deve oggi cercare anche di porre rimedio a scelte sbagliate prese dalla politica nel passato e che hanno di fatto indebolito l'istituto attraverso le esternalizzazioni di molti servizi. Il presidente Tridico si è messo subito al lavoro per ottimizzare le risorse a sua disposizione e rendere l'Inps sempre più efficiente, come è normale che sia per un istituto che deve essere al fianco dei cittadini". (Com)