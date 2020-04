Coronavirus: da oggi 130 "digital angel" a supporto dei milanesi over 65

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi oltre 130 'digital angel' sono a disposizione dei milanesi over 65 che hanno bisogno di consigli sull'uso dei dispositivi tecnologici. Lo prevede un nuovo servizio telefonico di "Milano Aiuta", realizzato grazie al supporto di Samsung Electronics Italia: chiamando lo 020202 e premendo il tasto 0 si avrà accesso ai servizi della rete e da qui, selezionando il tasto 3, gli over 65 avranno a disposizione i 'digital angel' che forniranno consigli tecnici e suggerimenti su come mettersi in contatto con i cari attraverso la tecnologia (ad esempio, istruzioni per attivare le videochiamate su Skype o Whatsapp). "In questo particolarissimo momento la tecnologia si sta rivelando un ottimo alleato – dichiara Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici –. Grazie al digitale il Comune di Milano sta continuando a informare e fornire i servizi essenziali. Il nostro contact center lavora incessantemente ed è un vero punto di riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza nell'emergenza. Da oggi, grazie a Samsung, lo 020202 offrirà alle persone più anziane o meno esperte la possibilità di imparare a usare la tecnologia per sentirsi vicini alle persone care. Questo è un bellissimo progetto di educazione digitale, frutto di una collaborazione con un partner privato che lavora al fianco dell'amministrazione per la diffusione della cultura digitale in città. Oggi più che mai il digitale è strumento di inclusione sociale ed è fondamentale, quindi, che tutti i cittadini abbiano la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio la tecnologia a loro disposizione". I 'digital angel' di Samsung - spiega una nota del Comune di Milano - sono esperti in ambito tecnologico che hanno partecipato alle attività di Samsung Save for seniors, l'iniziativa di volontariato aziendale di Samsung Italia, nata con l'obiettivo di offrire alle persone over 65 alcuni elementi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni. (segue) (com)