Coronavirus: da oggi 130 "digital angel" a supporto dei milanesi over 65 (2)

- I 'digital angel' di Samsung sono stati formati attraverso un corso dedicato alla migliore gestione delle telefonate, non solo per fornire assistenza e formazione sulla tecnologia, ma anche per tenere compagnia ai cittadini milanesi durante questo periodo di isolamento forzato. Questa iniziativa, infatti, oltre a dare concreti suggerimenti agli anziani per mettersi in contatto con i propri cari, offre loro anche la possibilità di sentirsi meno soli potendo relazionarsi con qualcuno al telefono pronto a fornirgli supporto e conforto in questo particolarmente difficile periodo. "Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo al Comune di Milano per i servizi di 'Milano Aiuta', con la certezza che le competenze dei nostri digital angel possano aiutare concretamente gli anziani della nostra città a mettersi in contatto con i propri cari attraverso l'utilizzo sicuro della tecnologia, e a sentirsi meno soli in questa situazione di grande difficoltà per tutti i cittadini, di Milano e di tutta Italia", commenta Giovanni Barina, head of team of human resources & general affairs di Samsung Electronics Italia. Il supporto telefonico dei 'digital angel' di Samsung è una delle azioni dell'articolato progetto di educazione digitale che l'azienda ha proposto insieme a Emit Feltrinelli, Assolombarda e Grey Panthers e che, al termine dell'emergenza, proporrà corsi di educazione digitale nelle sedi anagrafiche. Le quattro realtà hanno infatti risposto all'avviso pubblico del Comune di Milano per la ricerca di attività e iniziative per la diffusione della cultura digitale e hanno presentato una proposta comune per aiutare i milanesi a conoscere e sfruttare a meglio la tecnologia e i servizi offerti dall'amministrazione. (com)