Coronavirus: Slovenia, i contagi sono 1268, 31 ricoverati in terapia intensiva

- Il numero delle persone infette da coronavirus in Slovenia è attualmente pari a 1268, con un aumento di 21 contagi rispetto a ieri. Lo ha annunciato oggi il sito del quotidiano "Delo" a seguito della conferenza stampa di alcuni esponenti del governo di Lubiana. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono attualmente 31, mentre i deceduti sono 61. L'esecutivo guidato da Janez Jansa ha allentato ieri alcune misure di contenimento, a un mese esatto dalla dichiarazione dello stato d'emergenza. Il ministro dell'Interno Ales Hojs ha affermato che "da sabato, saranno applicate nuove regole per chi è titolare di un immobile situato in un luogo diverso dalla residenza".(Lus)