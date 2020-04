Confindustria: Craxi (FI), auguri a neopresidente Bonomi, sua esperienza garanzia per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, rivolge "un sincero augurio al neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi", le cui prime parole, scrive in una nota, "denotano una chiara e piena consapevolezza dell’ardua e gravosa sfida che attende l’economia italiana e l’intero mondo produttivo. La sua esperienza, il suo background, rappresentano una garanzia non solo per la principale associazione di rappresentanza delle imprese in Italia ma per l’intero Paese". L'ex sottosegretario agli Esteri quindi prosegue: "Sono convinta che senza un aiuto concreto dello Stato, che non passa da semplici prestiti ma da politiche strutturali che consentano di ritrovare competitività, e senza una proficua collaborazione con le organizzazioni confindustriali e del lavoro, difficilmente potremmo venire fuori da una crisi così acuta". (segue) (Com)