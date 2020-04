Coronavirus: Fd'I, su buoni pasto in commissione trasparenza risposte inadeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la bocciatura di ieri in consiglio della nostra mozione, oggi si è svolta la commissione Trasparenza da noi richiesta sulla vicenda dei buoni pasto erogati da Roma Capitale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Purtroppo le risposte ai nostri quesiti sono state inadeguate ed incomplete ed anche un po' piccate nei toni di fronte ad una sacrosanta esigenza di trasparenza. Oltre infatti a rilevare che non vi è stato sufficiente coordinamento tra amministrazione centrale e municipi e come ancora la consegna non stia partendo in modo spedito abbiamo posto precise domande sulla diffida presentata dalla società italiana esclusa dall'affidamento in favore di una francese - continua la nota -. In particolare con questo affidamento l'amministrazione avrebbe speso a parità di condizioni 500.000 euro in più sottraendo quindi risorse ai bisognosi. Questa domanda non ha avuto una risposta chiara se non quella secondo la quale non sarebbe stata posta in essere un'asta ma una procedura diretta. Ma se così fosse non si giustificherebbe il ricorso alla seconda società sentita e non alla prima. Restano quindi pesanti dubbi sulla procedura seguita e anche sulla efficienza del servizio posto in essere, fondamentale in un momento di grande difficoltà economica per molti cittadini e lavoratori italiani visto che il Campidoglio penalizza le nostre aziende".(Com)