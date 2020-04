Scuola: Flc-Cgil, da 1 settembre 42 per cento istituti senza Dsga titolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre da subito creare le condizioni affinché a settembre ogni scuola abbia il suo direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga). E' quanto si legge in un comunicato del sindacato della scuola Flc-Cgil. "Le segreterie scolastiche senza Dsga - continua il comunicato - non potranno affrontare gli innumerevoli e complessi problemi che la ripartenza del 1 settembre inevitabilmente porterà con sé. L'unico modo per assicurare ad ogni scuola il proprio titolare è quello di avviare e completare immediatamente i concorsi, quello ordinario e quello riservato". Dall'ultimo concorso ordinario "sono passati 20 anni e non è più rinviabile la conclusione delle procedure che per essere complete hanno bisogno solo dello svolgimento degli orali". Il sindacato spiega che non ci sono ostacoli di sorta anche per il concorso riservato agli assistenti amministrativi "che abbiano svolto la funzione di Dsga per tre anni di servizio, come già previsto dalla legge di stabilità 2018, e che potrebbe essere svolto con modalità semplificate, ad esempio come concorso per titoli ed esami". (segue) (Rin)