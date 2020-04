Ue: Taverna (M5s), scuse von der Leyen all’Italia sono un segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuse all’Italia da parte della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono un segnale importante sul cambio di rotta in corso in Europa nel segno di una maggiore solidarietà. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5s). “Speriamo che anche i più irriducibili sostenitori dell’austerità del nord Europa, che predicano rigore finanziario ma razzolano da paradisi fiscali e che ragionano in termini più utilitaristici che etici, capiscano che risollevare l’economia europea con un gigantesco Piano Marshall finanziato tramite eurobond non è solo una questione di solidarietà, ma anche di loro convenienza”, ha scritto, sottolineando che “siamo tutti sulla stessa barca: l’economia europea è interconnessa e senza le economie del Sud affonda tutta l’Europa, che se non uscirà velocemente da questa crisi non potrà più competere a livello globale con le economie di Stati Uniti e Cina, che invece hanno messo in campo risorse enormi per la ripresa”. (Rin)