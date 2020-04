Coronavirus: Meloni (Pd), ancora non attivati in Umbria laboratori mobili per screening

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spiace constatare che a distanza di oltre due settimane dall’accordo siglato tra la Regione Umbria e il comitato unico di coordinamento servizi sanitari Umbria (Cuss Umbria), non siano state ancora espletate le procedure per l’attivazione dei laboratori mobili e dei servizi connessi ai fini dell’aumento della capacità di screening sulla pandemia in tutto il territorio”. Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale umbro del Partito democratico Simona Meloni che ha aggiunto: “Si tratta di un ritardo incomprensibile data l’emergenza, che rischia di vanificare gli sforzi messi in campo per realizzare questo importante progetto di sussidiarietà orizzontale reso possibile grazie al contributo fondamentale di tre storiche associazioni del volontariato regionale". Quindi ha concluso: "Pur comprendendo le difficoltà del momento, la burocrazia deve essere messa nelle condizioni di stabilire delle priorità, e di velocizzare la propria capacità di reazione, tanto più quando si ha a che fare con la salute dei cittadini”. (Ren)